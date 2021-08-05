"Зараз в першу чергу я повинен зрозуміти, в якому психологічному стані команда. Дві поразки на старті сезону боляче вдарили по хлопцях. Мені вдалося потрапити на тренування і я це помітив. У гравців – психологічна невпевненість. З цього стану потрібно якнайшвидше вибиратися. Зрозуміло, футбол – це як перемоги, так і поразки. За себе потрібно боротися. Це найголовніше. Людина живе, аби постійно боротися за своє існування. Команда – це живий організм.

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В команді залишився весь тренерський штаб, який прекрасно знає, як велась підготовка команди. Фактично жодних змін не буде. Зараз потрібно все проаналізувати: і підготовку команди, і якість футболістів, щоб рухатись далі. Часу в мене небагато, але нічого не поробиш. Маємо те, що маємо. Я ще буду мати зустріч з Іваном Федиком. Тоді і зрозуміємо, чи буде він працювати в моєму тренерському штабі.

Мені допоможе той факт, що я знайомий з багатьма футболістами. Важче, коли ти нікого не знаєш. Зрештою, з того часу, коли я був головним тренером Руха, в команді з’явилося багато нових гравців. Потрібно знайти спільну мову з командою. Часу мало. Це потрібно робити швидко.

Футбол – надзвичайно багатогранний. У цій грі важливо все: як атака, так і оборона. Це рівносильні аспекти гри. Ми не можемо приділяти більше уваги атаці і менше обороні, адже результату не буде. Доведеться постійно зрівнювати рахунок. А якщо більше часу приділяти грі в обороні і менше атаці, тоді не буде голів. Футбольна команда будується насамперед із виконавців, які є у розпорядженні головного тренера. Найголовніше у футболі – це результат. Результат!" – заявив Кучук у коментарі офіційному сайту Руха.

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