"Я должен уважать его решение": Левандовски не обижается на Месси за игнор в голосовании The Best
Обладатель награды лучшему игроку 2021 года от ФИФА прокомментировал результаты голосования.
Нападающий Баварии заявил, что не держит зла на Месси, не отдавшего ему ни одного балла. Сам Роберт поставил Лионеля на второе место – сразу после Жоржиньо.
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"Что касается его голосов, то об этом нужно спрашивать у Месси. Это его решение, я должен его уважать. Сердиться на него мне не стоит.
Я голосовал за Жоржиньо, потому что он в прошлом году многое выиграл. Это нужно учитывать. Что касается второго и третьего мест для Месси с Роналду, то здесь любые слова будут лишними", – цитирует Левандовски Bayern & Germany.
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