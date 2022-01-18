Нападающий Баварии заявил, что не держит зла ​​на Месси, не отдавшего ему ни одного балла. Сам Роберт поставил Лионеля на второе место – сразу после Жоржиньо.

Роналду проголосовал за Левандовски – у Месси был другой фаворит на The Best

"Что касается его голосов, то об этом нужно спрашивать у Месси. Это его решение, я должен его уважать. Сердиться на него мне не стоит.

Я голосовал за Жоржиньо, потому что он в прошлом году многое выиграл. Это нужно учитывать. Что касается второго и третьего мест для Месси с Роналду, то здесь любые слова будут лишними", – цитирует Левандовски Bayern & Germany.

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