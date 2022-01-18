Нападник Баварії заявив, що не тримає зла на Мессі, який не віддав йому жодного балу. Сам Роберт поставив Ліонеля на друге місце – одразу після Жоржінью.

Роналду проголосував за Лєвандовскі – у Мессі був інший фаворит на The Best

"Щодо його голосів, то про це треба питати у Мессі. Це його рішення, я повинен його поважати. Сердитися на нього мені не варто.

Я голосував за Жоржінью, бо він у минулому році багато чого виграв. На це потрібно зважати. Щодо другого і третього місць для Мессі з Роналду, то тут будь-які слова будуть зайвими", – цитує Лєвандовскі Bayern & Germany.

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