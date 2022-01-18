"Я повинен поважати його рішення": Лєвандовскі не ображається на Мессі за ігнор у голосуванні The Best
Володар нагороди найкращому гравцю 2021 року від ФІФА прокоментував результати голосування.
Нападник Баварії заявив, що не тримає зла на Мессі, який не віддав йому жодного балу. Сам Роберт поставив Ліонеля на друге місце – одразу після Жоржінью.
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"Щодо його голосів, то про це треба питати у Мессі. Це його рішення, я повинен його поважати. Сердитися на нього мені не варто.
Я голосував за Жоржінью, бо він у минулому році багато чого виграв. На це потрібно зважати. Щодо другого і третього місць для Мессі з Роналду, то тут будь-які слова будуть зайвими", – цитує Лєвандовскі Bayern & Germany.
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