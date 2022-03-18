Известный украинский специалист Семен Альтман поделился мыслями о нападении россиян на Украину и о том, как это повлияло на его настоящее.

"Я с семьей живу в Одессе. Дети и внуки находятся рядом со мной. В центр города мы практически не выезжаем. Дети ездят в близлежащие магазины за продуктами. У нас пока тихо и спокойно, работает территориальная оборона. Как и все граждане Украины, мы переживаем и взволнованы.

"Вы не оставляете нам выбора – мы будем убивать ваших детей и внуков": Поворознюк обратился к родственникам оккупантов

Население Одессы объединилось в борьбе с оккупантами, как и вся Украина. Это радует. Беда объединила народ. Сейчас я не вижу хамства и злобы.

Ожидал ли я полномасштабную военную агрессию России в Украине? Даже не мог предвидеть. Напротив, я говорил, что такого не может произойти. Для меня это стало ударом, я до сих пор нахожусь в прострации. Это страшное состояние. Футбол уже отошел на второй план, хотя он для меня не просто работа, а жизнь. Война отняла у меня эту часть жизни.

Каждый день просыпаюсь и жду хороших известий, чтобы все это уже закончилось. Стараемся не падать духом. Читаем сводки, восхищаемся нашими воинами и простыми украинцами.

Меня поражает вранье и лицемерие, которое присутствует в российской прессе о войне в Украине. Люди там просто зомбированы пропагандой. Сегодня Россия уже так далеко от нас, что я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы примирить народы. Произошла страшная трагедия.

Каков будет результат войны? Украина уже выиграла. Вторжение России объединило наш народ. Невозможно сломать украинцев, сильных духом. А Россия сегодня стала изгоем в мировом сообществе, ее практически никто не поддерживает", – сказал Альтман в комментарии FanDay.

Россия напала на Украину: патовая ситуация экс-наставника нашей сборной, исчез игрок Мариуполя (LIVE)