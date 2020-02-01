Очередная феерия Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Унион Берлин – 5:0

Дортмундская Боруссия не заметила Унион Берлин в рамках 20-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д – Унион Берлин.

Дортмундская Боруссия 5-ю голами уничтожила Унион Берлин. Отмечались Санчо, Ройс, Витсель и Холанд, который записал себе дубль.

Санчо установил рекорд Бундеслиги по забитым мячам в юном возрасте

Стоит отметить, что юный норвежский талант "шмелей" отличился уже 7-ю голами в чемпионате Германии, проведя лишь три матча.

Победа зафиксировала дортмундцев на 4-й строчке турнирной таблицы, подопечные Фавра только на 3 очка уступают лидеру гонки Бундеслиги – Баварии. Унион Берлин расположился на 12-м месте (23 очка).

Холанд оформил дубль и установил рекорд, Бавария возглавила турнирную таблицу: 20 тур Бундеслиги, суббота