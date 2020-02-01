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Очередная феерия Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Унион Берлин – 5:0

21:07 89 Читати українською
Очередная феерия Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Унион Берлин – 5:0
Боруссия Д – Унион Берлин – видео голов и обзор матча / Фото ФК Боруссия Д

Дортмундская Боруссия не заметила Унион Берлин в рамках 20-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д – Унион Берлин.

13’ Джейдон Санчо
18’ Эрлинг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Витсель
76’ Эрлинг Холанд
 
13’ Джейдон Санчо
18’ Эрлинг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Витсель
76’ Эрлинг Холанд

Дортмундская Боруссия 5-ю голами уничтожила Унион Берлин. Отмечались Санчо, Ройс, Витсель и Холанд, который записал себе дубль.

Санчо установил рекорд Бундеслиги по забитым мячам в юном возрасте

Стоит отметить, что юный норвежский талант "шмелей" отличился уже 7-ю голами в чемпионате Германии, проведя лишь три матча.

Победа зафиксировала дортмундцев на 4-й строчке турнирной таблицы, подопечные Фавра только на 3 очка уступают лидеру гонки Бундеслиги – Баварии. Унион Берлин расположился на 12-м месте (23 очка).

Холанд оформил дубль и установил рекорд, Бавария возглавила турнирную таблицу: 20 тур Бундеслиги, суббота

Источник: Футбол 24
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