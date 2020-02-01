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Холанд оформил дубль и установил рекорд, Бавария возглавила турнирную таблицу: 20 тур Бундеслиги, суббота

18:32 227 Читати українською
Холанд оформил дубль и установил рекорд, Бавария возглавила турнирную таблицу: 20 тур Бундеслиги, суббота
Холанд установил рекорд Бундеслиги / ФК Боруссия Д

В субботу, 1 февраля, состоялись 6 поединков 20 тура чемпионата Германии. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 20 тур

Аугсбург – Вердер – 2:1

Голы: Нидерлехнер, 67, Варгас, 82 – Едвай, 23 (авт)

Боруссия Д – Унион Берлин – 5:0

Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс, 68 (пен), Витсель, 70

Хоффенхайм – Байер – 2:1

Голы: Крамарич, 24, Сков, 65 – Диаби, 11

Удаление: Демирбай, 90+3

Фортуна – Айнтрахт Франкфурт – 1:1

Голы: Айхан, 78 – Чандлер, 90+4

Майнц – Бавария – 1:3

Голы: Сен-Жюст, 45 – Левандовски, 8, Павар, 14, Алькантара, 26

РБ Лейпциг – Боруссия М – начало в 19:30

Вердер, который борется за выживание, в выездном поединке с Аугсбургом открыл счет в середине первого тайма благодаря курьезному автоголу. Едвай оказался не в том месте после выбивания мяча, а тот предательски влетел в ворота. Аугсбург ответил после перерыва – на 67-й и 82-й минутах голы Нидерлехнера и Варгаса принесли баварцам победу и комфортное место в середине таблицы.

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Боруссия Д быстро открыла счет в домашнем матче с берлинским Унионом. Санчо точным ударом завершил прорыв в штрафную – помог рикошет. Спустя несколько минут Эрлинг Холанд, который впервые вышел в старте, забил свой очередной гол за Боруссию. Норвежец замкнул прострел Брандта с правого фланга. К слову, 19-летний Холанд забил 6 мячей за 77 сыгранных минут, при этом абсолютно каждый удар по воротам стал результативным. Такого в истории элитного немецкого дивизиона не удавалось еще никому. Рекорд Бундеслиги – невероятное начало карьеры в новом клубе!

Во втором тайме Холанд заработал пенальти, который реализовал Марко Ройс. Сразу же отличился Витсель, который завершил быструю контратаку подопечных Фавра. Точку в матче поставил все тот же неудержимый Холанд, "прошив" голкипера ударом с левой. 5:0 – Дортмунд, по крайней мере, временно обошел Гладбах и поднялся в топ-3.

Хоффенхайм и Байер обменялись голами в первой половине тайма. На результативный удар Диаби, который классно разобрался с защитником и голкипером, своим забитым мячом ответил Крамарич. Во втором тайме Хоффе вышел вперед – Сков расстрелял ворота "фармацевтов", завершив контратаку хозяев. Этот гол стал последним в матче.

Аутсайдер Бундеслиги Фортуна, которая недавно сменила главного тренера, дома принимала Айнтрахт. Первая половина поединка завершилась без голов, а на старте второго тайма хозяева, казалось, открыли счет. Ампома завершил быструю контратаку Фортуны и вывел свою команду вперед. Впрочем, гол был отменен из-за офсайда. В конце концов, под занавес поединка дюссельдорфцы все же забили. Айхан исполнил штрафной, а рикошет от стенки дезориентировал голкипера. Айнтрахт отыгрался уже в компенсированное время – после розыгрыша штрафного отличился Чандлер.

Бавария уже на старте поединка против Майнца обеспечила себе комфортное преимущество в счете. Левандовски ударом головой замкнул роскошный навес Павара, а Горецка оказался самым расторопным на добивании. На 26-й минуте Алькантара ударом в дальний угол забил третий мяч, который похоронил интригу в поединке. Однако перед перерывом Майнц один гол все же отыграл– после розыгрыша углового отличился Сен-Жюст. Помог небольшой рикошет.

Второй тайм встречи голов не принес. 1:3 – Бавария обошла РБ Лейпциг и возглавила турнирную таблицу, однако команда Нагельсманна свой матч против Боруссии М проведет вечером.

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