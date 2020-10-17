Защитник Колоса Евгений Новак вспомнил, как в свое время был в шаге от возможности выступать за "красных львов".

"Главная причина, почему вернулся, – потянуло домой, соскучился по нашим людям. Там же все отличается. Для меня Северная Македония стала замечательным приключением. Вместе с Вардаром становился чемпионом страны, приложился к историческому достижению – выходу в группу Лиги Европы... Летом появилось несколько вариантов, я выбрал, считаю, оптимальный.

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Был момент, когда мог сменить гражданство. Я даже разговаривал с главным тренером национальной сборной Северной Македонии. Мне осталось два месяца для того, чтобы выполнить условия их Конституции для получения паспорта... Что могу сказать? Если бы официально получил предложение, очень хорошо подумал бы", – сказал Новак в комментарии официальному сайту УПЛ.

Напомним, Новак с 2015 по 2020 годы выступал за Вардар, с которым трижды становился чемпионом страны и регулярно играл в еврокубках. В августе 2020-го подписал двухлетний контракт с Колосом. 31-летний футболист является воспитанником киевского Динамо, а на профессиональном уровне выступал за Динамо-2, Севастополь и Волынь.

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