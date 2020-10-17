Захисник Колоса Євгеній Новак пригадав, як свого часу був за крок від можливості виступати за "червоних левів".

"Головна причина, чому повернувся, – потягло додому, скучив за нашими людьми. Там же все відрізняється. Для мене Північна Македонія стала чудовою пригодою: вважаю, витиснув звідти все, що міг! Разом із Вардаром ставав чемпіоном країни, здобував історичне досягнення – вихід у групу Ліги Європи… Влітку з’явилося кілька варіантів, я обрав, вважаю, оптимальний.

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Був момент, коли міг змінити громадянство. Я навіть розмовляв із головним тренером національної збірної Північної Македонії. Мені залишилося два місяці для того, щоби виконати умови їхньої Конституції для отримання паспорта… Що можу сказати? Якби офіційно отримав пропозицію, дуже добре подумав би", – сказав Новак у коментарі офіційному сайту УПЛ.

Нагадаємо, Новак з 2015 по 2020 роки виступав за Вардар, з яким тричі ставав чемпіоном країни та регулярно грав у єврокубках. У серпні 2020-го підписав дворічний контракт з Колосом. 31-річний футболіст є вихованцем київського Динамо, а на професіональному рівні виступав за Динамо-2, Севастополь і Волинь.

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