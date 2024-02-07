"После танца я не настаивал на том, чтобы она пошла за мной в уборную. Она сразу же согласилась. Я пошёл туда первым и немного подождал. Я всё думал о том, пойдёт она за мной или не захочет. Когда я открыл дверь, чтобы выйти из уборной, я увидел её практически у входа.

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Она опустилась передо мной на колени и начала делать минет. Я стянул брюки и сел на унитаз. Кроме минета у нас больше ничего не было. После этого она села передо мной и я даже кончил не на неё. Я не давал ей пощечины, не швырял её на пол. Я не люблю эту жестокость. Она не говорила мне, что не хочет заняться сексом. Она ни разу не сказала, что не хочет или что-то в этом роде.

После той ночи я больше никогда её не видел, как и её друзей" – цитирует Алвеса Barça Universal. Дани заявил, что не раскрыл некоторые детали инцидента во время первых показаний, потому что хотел скрыть их от жены - он надеялся, что она его простит. На этом моменте он заплакал.

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