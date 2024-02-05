Бывший игрок Барселоны и ПСЖ Дани Алвес явился в суд для рассмотрения дела об изнасиловании.

Бразильского защитника взяли под стражу по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в январе 2023 года.

Дани Алвесу могут смягчить приговор – адвокат экс-игрока Барселоны представил новую версию дела

Сегодня, 5 февраля, начался судебный процесс над Дани Алвесом. Прокуратура требует для обвиняемого 9 лет тюрьмы, а также компенсацию в 150 тысяч евро и 10 лет испытательного срока. Частное обвинение увеличивает запрашиваемое наказание до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Судебное разбирательство по этому делу будет проходить с 5 по 7 февраля в закрытом режиме. Защита Алвеса утверждает, что имел место половой акт по обоюдному согласию, а не сексуальное насилие. Впрочем, бразилец уже несколько раз менял свою версию событий.

Primeras imágenes de Dani Alves en su juicio por agresión sexual tras un año de prisión preventiva pic.twitter.com/FoK9B9oiZa — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 5, 2024