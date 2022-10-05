Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич в очередной раз подчеркнул свое благодарное отношение к нашему государству и его гражданам.

"Я решил вернуться в Украину, потому что играл и тренировался здесь, и мне нравится менталитет страны. Украинцы очень добродушны. Когда они видят, что ты втягиваешься, то дают тебе все.

"Никто не знает, через что проходит Шахтер": Йовичевич пожаловался на состояние своих подопечных

Я чувствовал долг, который должен был вернуть, почти непонятный. Мои друзья в Хорватии меня не поняли. Пришлось немало взвешивать "за" и "против", но я решил видеть стакан наполовину полным. И как только эта внутренняя борьба была решена, я должен был аккумулировать огромную концентрацию, чтобы управлять моими игроками.

Хотя мы и смотрим в небо, чтобы увидеть, не падает ли на нас ничего, мы должны быть конкурентоспособными. Многие не осознают, что мы страдаем. Мы создали синергию и стали сильнее, мы в одной лодке", – сказал Йовичевич в интервью AS.

Напомним, уже сегодня, 5 октября, Шахтер в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с Реалом в Мадриде. Начало встречи в 22:00.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти