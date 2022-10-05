"Я вирішив повернутися в Україну, тому що грав і тренувався тут, і мені подобається менталітет країни. Українці дуже добродушні. Коли вони бачать, що ти втягуєшся, то дають тобі все.

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Я відчував борг, який мав повернути, майже незрозумілий. Мої друзі в Хорватії не зрозуміли мене. Довелося чимало зважувати "за" і "проти", але я вирішив бачити склянку наполовину повною. І як тільки ця внутрішня боротьба була вирішена, я повинен був набути величезної концентрації, щоб керувати моїми гравцями.

Хоч ми й дивимося в небо, щоб побачити, чи нічого не падає на нас, ми повинні бути конкурентоспроможними. Багато людей не усвідомлюють, що ми страждаємо. Ми створили синергію та стали сильнішими, ми в одному човні", – сказав Йовічевіч в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, вже сьогодні, 5 жовтня, Шахтар у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє з Реалом у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.

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