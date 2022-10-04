"Хаос иногда организовывает. Я работаю в большом клубе, и у нас все распланировано. Однако это сложная ситуация, которую нужно урегулировать, особенно эмоциональное состояние футболистов. Также есть усталость. Когда вы живете в отеле, самолете, поезде и автобусе, а не дома, вы теряете много энергии и концентрации.

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В первом туре матч чемпионата Украины был приостановлен из-за сирены воздушной тревоги, пауза длилась четыре часа. Мы хотим быть конкурентоспособными, но между матчами никто не знает, через что мы проходим. Во время матчей Шахтера воздушных тревог не было, а на тренировках это случается. Вы должны быть в курсе и следовать инструкциям, которые дают нам вооруженные силы. Это тяжело морально. Тренировки во Львове в ожидании возможного нападения – это не то же спокойствие, с которым можно работать в Польше.

Также мы говорили, сколько в клубе людей и игроков из Донецка. В 2014 году они были вынуждены покинуть свои дома, а семь месяцев назад они были вынуждены бежать из Киева. Это жестокая ситуация. В конце концов, как спортсмены, мы также играем за солдат, которые воюют защищая свою страну. Ты знаешь, что они следят за тобой и что ты даешь им положительные эмоции на весь матч. Это огромная ответственность. Это вдохновляет нас и дает нам энергию. Вы не знаете, куда приведет эта ситуация, она вызывает беспокойство, она неизбежна. Команда у меня отличная. Кроме футбола они очень интересуются политикой и помогают украинцам", – сказал Йовичевич в интервью AS.

Напомним, уже завтра, 5 октября, Шахтер в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с Реалом в Мадриде. Начало встречи в 22:00.

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