"Я не думаю, что мы должны преувеличивать. Когда твоя сборная обретает титул чемпиона мира, то чувствуешь эмоциональность.

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То, что сделал Луис Рубиалес, было – при всем уважении – абсолютно нормально. Я помню, что когда мы в прошлый раз выиграли Лигу чемпионов, мне приходилось целовать мужчин не в губы, а с радостью", – цитирует Карла-Хайнца Руммениггема Marca.

Напомним, что президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес во время награждения футболисток поцеловал в губы Дженни Эрмосо. Поступок функционера вызвал шквал возмущения.

Следует заметить, заявление Карла-Хайнца Руммениггема не поняли в Германии. Легенду раскритиковали за поощрение подобного поведения.

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