"Я целовал мужчин": легенда Баварии поддержал президента Федерации футбола Испании в громком скандале с поцелуем
Обладатель "Золотого мяча" Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу скандала с испанским функционером.
"Я не думаю, что мы должны преувеличивать. Когда твоя сборная обретает титул чемпиона мира, то чувствуешь эмоциональность.
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То, что сделал Луис Рубиалес, было – при всем уважении – абсолютно нормально. Я помню, что когда мы в прошлый раз выиграли Лигу чемпионов, мне приходилось целовать мужчин не в губы, а с радостью", – цитирует Карла-Хайнца Руммениггема Marca.
Напомним, что президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес во время награждения футболисток поцеловал в губы Дженни Эрмосо. Поступок функционера вызвал шквал возмущения.
Следует заметить, заявление Карла-Хайнца Руммениггема не поняли в Германии. Легенду раскритиковали за поощрение подобного поведения.
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