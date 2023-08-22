"Я цілував чоловіків": легенда Баварії підтримав президента Федерації футболу Іспанії в гучному скандалі з поцілунком
Володар "Золотого м'яча" Карл-Хайнц Румменігге висловився щодо скандалу з іспанським функціонером.
"Я не думаю, що ми повинні перебільшувати. Коли твоя збірна здобуває титул чемпіона світу, ті відчуваєш емоційність.
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Те, що зробив Луїс Рубіалес, було – при всій повазі – абсолютно нормально. Я пам'ятаю, що коли ми минулого разу виграли Лігу чемпіонів, мені доводилося цілувати чоловіків не в губи, а з радістю", – цитує Карла-Хайнца Румменіггема Marca.
Нагадаємо, що президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес під час нагородження футболісток поцілував в губи Дженні Ермосо. Вчинок функціонера викликав шквал обурення.
Слід зауважити, заяву Карла-Хайнца Румменіггема не зрозуміли в Німеччині. Легенду розкритикували за заохочення подібної поведінки.
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