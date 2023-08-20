Женский чемпионат мира, финал

Испания – Англия – 1:0

Гол: Кармона, 29

Незабитый пенальти: Эрмосо, 69 (Испания).

Судьбу титула чемпионок мира решали сборные Испании и Англии. Испанки в полуфинальном матче выиграли у сборной Швеции (2:1), а англичанки одержали победу над австралийками.

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Сборная Испании имела небольшое преимущество в первом тайме. Открыть счет в матче удалось на 29 минуте. Ольга Кармона ворвалась в штрафную площадку по флангу и получила передачу. Бильярдным ударом она положила мяч в сетку ворот. После перерыва англичанки выровняли игру и создали несколько моментов, впрочем, отличиться им не удалось. А вот у сборной Испании была возможность удвоить счет. На 68 минуте испанки заработали пенальти, но Эрмосо не смогла переиграть голкипера сборной Англии.

Таким образом, испанки завоевали первое в истории золото на Мундиале. Все медали чемпионата мира отправились в Европу. Накануне сборная Швеции обыграла австралиек в матче за третье место.

Испания – вторая страна, которой удалось получить титул чемпиона мира среди мужчин и женщин. Ранее это удавалось только немцам.

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