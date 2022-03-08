"Не буду обманывать, сперва я общался с родителями. Сейчас я с ними уже не говорю. Они смотрят телевизор в России и видят все совсем по-другому. Что у нас здесь фашисты, нацисты и мародерство.

Алиев объяснил, почему взял в руки автомат и пошел защищать Украину – он родился в России

Да, мародерство в Киеве есть, мы пытаемся с этим бороться. Я им говорил, что вижу. Я был под пулями, но не испугался, продолжаю защищать эту страну. Хочу, чтобы мои дети жили здесь в мире, хочу видеть у них на глазах не слезы, а радость и улыбку – и у них, и у всех украинцев.

А мои родители мне не верят, и это досаднее всего. Доказывать никому не намерен. Те посты, которые я выкладываю – кто-то может подумать, что пиарюсь, но это не так. Я взял в руки автомат, благодарный другу, который меня пригласил. Честно, сплю в день где-то 4 часа, а потом снова на службу", – резюмировал Алиев в комментарии Денисов Time .

Напомним, Александр, являющийся коренным россиянином, уже около недели находится в рядах территориальной обороны. В то же время некоторые украинцы (Тимощук, Ордец, Иванисеня и другие) до сих пор имеют контракты с клубами оккупантов.

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