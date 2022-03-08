"Не обманюватиму, спершу я спілкувався з батьками. Зараз я з ними вже не говорю. Вони дивляться телевізор у Росії й бачать усе зовсім по-іншому. Що у нас тут фашисти, нацисти та мародерство.

Алієв пояснив, чому взяв до рук автомат і пішов боронити Україну – він народився в Росії

Так, мародерство у Києві є, ми намагаємось із цим боротися. Я їм казав те, що бачу. Я був під кулями, але не злякався, продовжую боронити цю країну. Хочу, щоб мої діти жили тут у мирі, хочу бачити у них на очах не сльози, а радість та усмішку – і в них, і в усіх українців.

А мої батьки мені не вірять, і це найбільш прикро. Доводити нікому не маю наміру. Ті пости, які я викладаю – хтось може подумати, що піарюсь, але це не так. Я взяв у руки автомат, вдячний другу, який мене запросив. Чесно, сплю на день десь 4 години, а потім знову на службу", – резюмував Алієв у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, Олександр, який є корінним росіянином, вже близько тижня перебуває у лавах територіальної оборони Києва. Натомість деякі українці (Тимощук, Ордець, Іванісеня та інші) досі "сидять" на контрактах у клубах окупантів.

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