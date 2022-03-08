"Я родился в России. Но с 37 лет своей жизни 24 провел в Украине. Я уже украинец, здесь родились мои дети. В России только родился, но уже украинец.

Богданов присоединился к Алиеву для защиты Киева от российских оккупантов

Мне очень больно было смотреть на происходящее на Донбассе. А теперь я увидел все это своими глазами, видят это и мои дети. Конечно, война на Донбассе – очень больно, а сейчас это происходит по всей Украине.

Как мужчина, не мог стоять в стороне. Сначала сделал так, чтобы мои дети отсюда уехали и этого не видели. Было очень досадно, когда мои дети плачут и говорят: "Папа, нам страшно". Мое дело было отправить их и пойти защищать Украину", – сказал Алиев в комментарии Денисов Time .

К слову, Александр, являющийся коренным россиянином, уже около недели находится в рядах территориальной обороны. Туда его пригласил друг украинец.