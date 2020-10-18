Форвард Милана Златан Ибрагимович даже не думал о скромности после дубля в ворота Интера (2:1).

"Милан не выигрывал дерби в течение четырех лет. Я пробыл дома две недели, поэтому был голоден и сразу показал это. С коронавирусом я немного потерял вкус, но мне делали мазок каждые три дня, и никто не мог остановить меня перед дерби.

Сольный концерт Ибрагимовича в видеообзоре матча Интер – Милан – 1:2

Я разочарован тем, что мой пенальти отразили, но главное, что команда победила. Я самый старший в составе, чувствую большую ответственность, и мне нравится это ощущение, поскольку все они следуют моему руководству и хотят победить", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, Милан добыл максимум очков в 4 турах и возглавляет турнирную таблицу Серии А.

Интер - Милан: посткоронавирусный Ибрагимович дублем принес победу – "россонери" впервые за 5 лет выиграли дерби

​​​​​​​