Коронавирс испортил подготовку к поединку обеим командам. У Милана Ибрагимович успел одолеть вирус, а Габбия и Дуарте еще на карантине. А вот у Интера ситуация намного сложнее – 6 игроков не смогли сыграть. Стоит понимать, что это очень важные исполнители – Наингголан, Гальярдини, Шкриняр, Янг, Бастони. Плюс дисквалифицирован Сенси. Антонио Конте было над чем подумать.

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В таком матче трудно кого-то назвать хозяином. Номинально этот статус принадлежал Интеру. Со стартовым свистком "нерадзурри" попытались сразу показать, почему считались фаворитом. Уже на 5-й минуте Хакими легко прорвался в штрафную и выполнил опасный прострел. Доннарумма среагировал и удачно сыграл на перехвате – Лукаку уже был готов забивать.

Понемногу Милан адаптировался и выровнял положение. Подопечные Стефано Пиоли старались не задерживаться в середине поля, а через вертикальные передачи как можно скорее подбираться к владениям Самира Хандановича. Именно из такой ситуации появился гол. Чалханоглу бросил в прорыв Ибрагимовича, а Златан опередил защитников Интера и заставил Коларова осуществить фол. Нарушение правил было уже в штрафной, поэтому арбитр был вынужден назначить пенальти. Сам Ибра взялся исполнять наказание. Швед пробил плохо, но голкипер отбил прямо перед собой – Златан успел первым на добивание.

Не успели "змеи" оправиться от первого удара, как уже пропустили во второй раз. Опять Милан успешно разыграл быструю атаку. Рафаэль Леау прорвался по левому флангу и выполнил роскошный прострел на дальнюю штангу. Там Ибрагимович отклеился от Коларова и метров с семи спокойно расстрелял уже пустые ворота. Шла всего 16-я минута игры.

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Похоже, Милан и сам был шокирован таким удачным стартом и начал все больше прижиматься к своим воротам. Интер завладел инициативой, а с такими мастерами, как у Антонио Конте, это очень опасно. Поплатиться за расслабленность пришлось на 29-й минуте. Коларов сделал передачу на левый фланг Перишичу, который быстро прострелил вдоль вратарской. Вся линия защиты пропустила мяч на дальнюю штангу, где одинокий Лукаку метров с шести спокойно расстрелял Доннарумму. Первый гол в сезоне Милан пропустил только в дерби.

До конца тайма команды еще обменялись опасными атаками. Милан разогнал контратаку 5 в 3, но Чалханоглу слишком долго принимал решение – защитники успели накрыть. Интер ответил еще острее – Лукаку получил шанс пробить из пределов штрафной, но также замешкался и потерял мяч.

Вторую половину команды начали значительно осмотрительнее. Много борьбы, нарушений правил и меньше скорости. Однако на количестве моментов это не отразилось. Правда, Интер создавал их почти вдвое чаще. После 60-й минуты и этого стало меньше. Грубость начала зашкаливать – рефери за десятиминутку показал 4 желтые карточки. Добавим сюда еще три замены и получим окончательно сбитый темп игры.

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На 73-й минуте на авансцену вышел Маурицио Мариани. Арбитр сначала назначил пенальти в ворота Милана. Показалось, что Лукаку упал очень картинно, а Доннарумма правила не нарушал. Ассистенты VAR просмотрели эпизод и обратили внимание вообще на другое. Оказалось, что Ромелу еще до забегания в штрафную находился в офсайде. Фолил ли Доннарумма, уже никто робиратися не стал. "Россонери" отделались лишь небольшим испугом.

Последние минуты игры ничем не отличались от всего второго тайма. Так же много борьбы, эмоций и брака. Последнее можно понять – усталость сказалась. Отметим разве Ибрагимовича. Златан очень хотел оформить хет-трик. Форвард и после углового пробивал (неточно), и позиционную атаку пытался завершить (защитники заблокировали), и со штрафного стрелял (выше ворот). На последней компенсированной минуте спасти свою команду мог Лукаку, но пролетел мимо мяча.

Финальный свисток зафиксировал победу Милана, который в нынешнем сезоне остался единственной командой Серии А с максимальными показателями и продолжает удерживать лидерство в чемпионате Италии. У Интера осталось 7 пунктов и шестая позиция. "Россонерри" впервые с 31 января 2016 года выиграл миланское дерби в Серии А. С тех пор прошло почти 5 лет. Интер прервал серию из четырех побед подряд над Миланом.