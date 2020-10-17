Сольный концерт Ибрагимовича в видеообзоре матча Интер – Милан – 1:2
23:07 - Читати українською
Милан победил Интер в дерби. Смотрите видео голов и главных моментов матча.
Златану Ибрагимовичу хватило 16 минут, чтобы шокировать Интер дублем. Сначала швед заработал пенальти, проиграл дуэль Хандановичу, но успел на добивание. Во втором мяче следует отдать должное идеальной передаче Леау с левого фланга.
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Лукаку отыграл один гол до перерыва, после чего ворота обеих команд зачаровали. Роскошные действия голкиперов, промахи из удобных позиций, подозрения на пенальти – было все, но без четвертого результативного выстрела.
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