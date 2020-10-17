Златану Ибрагимовичу хватило 16 минут, чтобы шокировать Интер дублем. Сначала швед заработал пенальти, проиграл дуэль Хандановичу, но успел на добивание. Во втором мяче следует отдать должное идеальной передаче Леау с левого фланга.

Интер - Милан: посткоронавирусный Ибрагимович дублем принес победу – "россонери" впервые за 5 лет выиграли дерби

Лукаку отыграл один гол до перерыва, после чего ворота обеих команд зачаровали. Роскошные действия голкиперов, промахи из удобных позиций, подозрения на пенальти – было все, но без четвертого результативного выстрела.