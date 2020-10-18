Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч навіть не думав про скромність після дубля у ворота Інтера (2:1).

"Мілан не вигравав дербі протягом чотирьох років. Я пробув удома два тижні, тому був голодний і відразу показав це. З коронавірусом я трохи втратив смак, але мені робили мазок кожні три дні, і ніхто не міг зупинити мене перед дербі.

Сольний концерт Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 1:2

Я розчарований тим, що мій пенальті відбили, але головне, що команда перемогла. Я найстарший у складі, відчуваю велику відповідальність, і мені подобається це відчуття, оскільки всі вони слідують моєму керівництву і хочуть перемогти", – цитує Ібрагімовіча Football Italia.

Нагадаємо, Мілан здобув максимум очок у 4 турах і очолює турнірну таблицю Серії А.

Інтер – Мілан: посткоронавірусний Ібрагімовіч дублем приніс перемогу – "россонері" вперше за 5 років виграли дербі