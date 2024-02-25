Туринцы наконец прервали безвыигрышную серию. Хотя Фрозиноне изрядно заставил понервничать фанов Ювентуса, борясь за очки до самого конца. Лишь в компенсированное время хозяева сумели вырвать победу.

Ювентус на последних секундах вырвал победу над Фрозиноне – Влахович вытащил туринцев в битве с пятью голами

Этот матч стал знаковым для наставника "Старой синьоры". Массимилиано Аллегри стал первым тренером в истории Серии А, который набрал 1000 очков. Сейчас у него 1002. Для этого понадобилось 496 матчей, в которых его команды одержали 301 победу и 99 раз играли вничью. Следует заметить, что до сезона 1994/95 за победу начисляли только два пункта.