Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал слухи, что киевляне будут получать выплаты за каждый день восстановления Артема Беседина, который травмировался в матче против Швеции на чемпионате Европы.

"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч евро в день – это все не соответствует действительности.

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Если через 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимы с нашими.

Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, что Динамо на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем деньги", – поделился Суркис в комментарии Фокусу.

Ранее сообщалось, якобы УЕФА будет выплачивать по 20 тысяч евро за каждый день, который пропустит Артем Беседин из-за травмы, полученной на Евро-2020. Врачи прогнозируют, что для реабилитации понадобится около полугода.

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