Форвард Динамо Артем Беседин долгое время не сможет помочь киевскому клубу.

За каждый день восстановления от травмы полученной на Евро-2020 УЕФА платит около 20 тысяч евро, сообщает sport.ua.

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Врачи прогнозируют нападающему Динамо Артему Беседину, который ценой тяжелого повреждения колена спасал сборную Украины в матче со шведами (2:1), ти 6-ти месяцев реабилитации. По информации испанских СМИ, за звезду Барселоны Усмана Дембеле, который также из-за травмы пропустит 4 месяца, УЕФА заплатит почти 2,5 млн евро.

Артем уже покинул расположение сборной Украины и отправился в Киев.

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