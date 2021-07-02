Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував чутки, що кияни отримуватимуть виплати за кожен день відновлення Артема Бєсєдіна, який травмувався у матчі проти Швеції на чемпіонаті Європи.

"Є регламентні норми. Наскільки мені відомо, УЄФА бере на себе зарплату футболіста до моменту його повернення на поле. А ось ці плітки, що платять 20 тисяч євро в день – це все не відповідає дійсності.

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Якщо через 28 днів футболіст не відновився після пошкодження, УЄФА виплачує його зарплату. Але тільки в разі, якщо є медичні документи, що підтверджують травму гравця. У когось ця зарплатня може бути величезною, ви ж розумієте, скільки заробляють футболісти в західних клубах. Це суми, незрівнянні з нашими.

Повірте мені, я б краще сам заплатив будь-які гроші, тільки щоб Бєсєдін був здоровий і допомагав нашій команді. Деякі люди підносять цю ситуацію таким чином, ніби Динамо на цьому щось заробить. Ми сумуємо, нам важливіший футболіст, ніж будь-які гроші", – поділився Суркіс у коментарі Фокусу.

Раніше повідомлялось, нібито УЄФА виплачуватиме по 20 тисяч євро за кожен день, який пропустить Артем Бєсєдін через травму, отриману на Євро-2020. Лікарі прогнозують, що для реабілітації знадобиться близько півроку.

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