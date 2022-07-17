"Лаштувка в 2014-2015 годах такое вытворяла, что на голову не налезает. Если бы мог, я бы ему от Украины какую-то медаль присвоил.

Зозуля объяснил, почему Ракицкий заслуживает на второй шанс

Он не украинец, но столько дал денег и столько в госпиталь ездил со мной. Я не помню, чтобы многие украинские футболисты ездили в госпиталь, как он.

Ян каждый месяц приносил какой-то процент своей зарплаты. Я уже не брал, потому что чувствовал себя каким-то негодяем. И после 24 февраля он одним из первых набрал и сказал: "Я буду в Чехии помогать беженцам, ведь понимаю, что это будет. Поэтому, если что, готов принять". Если кому-то нужна помощь в Чехии, я дам номер Лаштувки", – сказал Зозуля в интервью Tribuna.

Напомним, Лаштувка с 2009 по 2016 гг. выступал за Днепр.

Россия напала на Украину: экс-игрок сборной снова пробил дно, взрывные заявления Зозули, голы наших в Европе (LIVE)