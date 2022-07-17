"Лаштувка у 2014-2015 роках таке витворяв, що на голову не налазить. Якби міг, я б йому від України якусь медаль присвоїв.

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Він не українець, але стільки дав грошей і стільки в шпиталь їздив зі мною. Я не пам’ятаю, щоб багато українських футболістів їздили у шпиталь, як він.

Ян кожен місяць приносив якийсь процент від своєї зарплати. Я вже не брав, бо почував себе якимось негідником. І після 24 лютого він одним із перших набрав і сказав: "Я тут в Чехії допомагатиму біженцям, адже розумію, що це буде. Тому, якщо що, готовий прийняти". Якщо комусь треба допомога в Чехії, я дам номер Лаштувки", – сказав Зозуля в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Лаштувка з 2009 по 2016 роки виступав за Дніпро.

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