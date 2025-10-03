Озер отразил три удара с пенальти, который дважды переназначался из-за того, что вратарь покинул линию ворот до момента удара. Дважды Озер потащил мяч после ударов Довбика, еще раз – после удара Суле.

"Такое со мной впервые": Гасперини отреагировал на промахи Довбыка и Суле с пенальти

"Сумасшедший вечер. Перед матчем я пообещал своей девушке, что не пропущу ни одного гола. Она сказала, что у меня давно не было сухих матчей. Я не думал, что это будет так сложно, но в конце концов мне удалось сыграть "на ноль". Честно говоря, я сам не знаю, как это сделал.

Если бы был еще и четвертый пенальти – я бы его тоже отбил. Но это была невероятная ночь для команды. Для меня главное – это три очка, а не три пенальти", – сказал вратарь в комментарии Canal+.

Лилль обыграл Рому на выезде со счетом 1:0. Ранее Озер потянул пенальти в матче чемпионата Франции против Лорьяна.

