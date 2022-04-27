"На засіданні клубів УПЛ розглядалося питання про завершення сезону 2021/22. За підсумками засідання було одностайно підтримано пропозицію, що чемпіонат не може бути дограним.

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Таким чином, турнірну таблицю затвердили станом на 24 лютого 2022 року, нагородження призерів проводитись не буде. Далі це рішення буде передане на затвердження виконкому УАФ. Інших варіантів, наприклад, зафіксувати таблицю за підсумками першого кола, не надходило. Виконком УАФ має відбутись протягом двох тижнів.

Як буде здійснюватися підвищення у класі з Першої ліги в УПЛ? В цьому напрямку створено робочу групу, яка опрацює дане питання протягом місяця. Наприкінці травня – на початку червня буде проведена очна зустріч за ініціативи президента УАФ Андрія Павелка, де ми детальніше розглянемо це питання і варіанти початку нового сезону. Попередня ініціатива в тому, щоб ніхто не вилітав, у зв’язку із тим, що сезон не було дограно.

Що стосується підвищення у класі, то ми розглянемо всі варіанти, щоб задовольнити потреби вболівальників, клубів УПЛ і Першої ліги. Якщо буде потрібно, то розробимо необхідний формат, який влаштує всіх учасників процесу. Чи можливо, що УПЛ навіть розшириться до 18 клубів? Я б не відкидав такий варіант. Його обов’язково розбере робоча група", – сказав Дикий у коментарі FanDay.

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