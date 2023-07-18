"Я думаю только одно единое. Футбол в такое тяжелое время в Украине должен быть бесплатным. Это мой основной тезис и это мое основное видение. Нельзя ни сейчас, ни за полгода делать доступ платным. Я этого не вижу. Я просил – давайте ближайший год сделаем бесплатно, а потом вы на нас уже оторветесь и вернете свои инвестиции полностью.

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Платформа? Вообще не важно. Я вообще готов снимать сам, транслировать в YouTube, чтобы эти трансляции были бесплатными. На стадион люди прийти не могут – это опасно.150, 200, 250, 300 грн – я не знаю, сколько это будет стоить, мне об этом не сказали. Но надо за это заплатить и смотреть на какой-то платформе и должен быть соответствующий телевизор.

Моя позиция? У нас уже больше 500 дней этой страшной чумы, этот страх, который у нас уже больше 500 дней происходит. У людей есть только Единый марафон по телевидению. Люди скоро вообще забудут, как футбол выглядит. Поэтому я сказал на совещании – дайте людям год бесплатно. Даже 50 грн – люди либо доначат, либо уйдут, купят себе что-нибудь.

У меня простой вопрос. Что человек сделает – купит мороженое ребенку или посмотрит футбол украинской Премьер-лиги? Конечно, купить ребенку мороженое, верно? Если не будет конкретного предложения, я сам буду снимать и показывать", - цитирует президента Колоса издание Украинский футбол.

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