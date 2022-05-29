"Я больше привязан к этой земле": Луческу прокомментировал возможный уход Де Дзерби из Шахтера
15:28 - Читати українською
Наставник Динамо Мирча Луческу высказался по поводу возможной смены тренера в донецкой команде.
"Если он уйдет, у него на это есть все причины.
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Я больше привязан к этой земле, потому что прошло столько лет. И я не могу оставить ребят", – цитирует Луческу Tuttomercatoweb.
Напомним, ранее Де Дзерби сообщил, что Шахтер позволил ему искать себе новую команду. Итальянский специалист пользуется спросом на родине – сначала его услугами интересовалась Болонья, а затем интерес возник у Удинезе.
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