"Если он уйдет, у него на это есть все причины.

Цыганык: Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел

Я больше привязан к этой земле, потому что прошло столько лет. И я не могу оставить ребят", – цитирует Луческу Tuttomercatoweb.

Напомним, ранее Де Дзерби сообщил, что Шахтер позволил ему искать себе новую команду. Итальянский специалист пользуется спросом на родине – сначала его услугами интересовалась Болонья, а затем интерес возник у Удинезе.

"Хто, якщо не я?": грав за Шахтар і в Гельзіна, жартував з Аїлтоном та Гамулою – тепер б’є окупантів під Слов’янськом