"Пока нет информации, 50 на 50 по Де Дзерби. Думаю, что не останется, но пока нет предложений, которые бы его удовлетворили. Если найдет варианты, то уйдет, но если нет, здесь у него очень хороший контракт. И Шахтер будет обязан платить ему деньги.

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Я думаю, что Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел и не нужно было платить ту зарплату, которая есть в контракте. На уменьшение он не пойдет, и Шахтер ждет, чтобы появилось предложение и тренер ушел. Контракт очень большой, и сейчас трудно его выполнять", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, ранее Де Дзерби сообщил, что Шахтер позволил ему искать себе новую команду.

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