Цыганык: Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел
Известный журналист Игорь Цыганык считает, что "горнякам" лучше избавиться от дорогостоящего специалиста.
"Пока нет информации, 50 на 50 по Де Дзерби. Думаю, что не останется, но пока нет предложений, которые бы его удовлетворили. Если найдет варианты, то уйдет, но если нет, здесь у него очень хороший контракт. И Шахтер будет обязан платить ему деньги.
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Я думаю, что Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел и не нужно было платить ту зарплату, которая есть в контракте. На уменьшение он не пойдет, и Шахтер ждет, чтобы появилось предложение и тренер ушел. Контракт очень большой, и сейчас трудно его выполнять", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, ранее Де Дзерби сообщил, что Шахтер позволил ему искать себе новую команду.
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