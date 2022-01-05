Экс-защитник "бело-синих" Виталий Миколенко рассказал о переводе с юношеской в основную команду киевлян и процессе адаптации.

"Первые полгода, когда я пришел в Динамо, при Хацкевиче, я просто ни с кем не разговаривал. Вот я коммуникабельный такой, веселый парень, а я ни с кем не разговариваю.

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Я боялся в столовую зайти, чтобы покушать. Я там быстро покушал и убежал. Потренировался и быстро убежал.

А потом как-то все стало на свои места, и сейчас мне в команде рот не закрыть. Ну, в хорошем смысле. Со временем раскрываешься в новом коллективе. Ты приходишь и нужно с тем, с другим пообщаться, и все налаживается", – сказал Миколенко в интервью Youtube-каналу Динамо.

Напомним, Виталий присоединился к основной команде Динамо в 2017 году, когда главным тренером был Александр Хацкевич.

1 января 2022 года Миколенко официально стал игроком английского Эвертона. Футболист подписал с новым клубом контракт сроком до 2026 года и выбрал 19 номер.

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