Екс-захисник "біло-синіх" Віталій Миколенко розповів про переведення з юнацької до основної команди киян та процес адаптації.

"Перші півроку, коли я прийшов у Динамо, при Хацкевичі, я просто ні з ким не розмовляв. Ось я комунікабельний такий, веселий хлопець, а я ні з ким не розмовляю.

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Я боявся зайти до їдальні, щоб поїсти. Я там швидко перекусив і втік. Потренувався і швидко втік.

А потім якось усе стало на свої місця, і зараз мені в команді рота не закрити. Ну, в хорошому сенсі. Згодом розкриваєшся у новому колективі. Ти приходиш і треба з тим, з іншим спілкуватись, і все налагоджується", – сказав Миколенко в інтерв'ю Youtube-каналу Динамо.

Нагадаємо, Віталій приєднався до основної команди Динамо у 2017 році, коли головним тренером був Олександр Хацкевич.

1 січня 2022 року Миколенко офіційно став гравцем англійського Евертона. Футболіст підписав з новим клубом контракт терміном до 2026 року та обрав 19-й номер.

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