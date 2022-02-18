Хавбек Аталанты Руслан Малиновский оказался наравне с чемпионом мира и звездой МЮ – Полем Погба.

Жена Малиновского опубликовала картинку "дружбы" России и Украины – пришлось оправдываться после гнева подписчиков

"Мечтаю снова увидеть Погба на Ювентус Стедиум, но есть еще один игрок, от которого я без ума. Буквально на днях я говорил о Малиновском с другом. Мне он очень нравится и не только из-за недавнего гола Ювентусу. Мне импонирует его движение на поле", – приводит слова Амаури Tuttomercatoweb.

Напомним, контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до июня 2023 года, а нынешняя цена по Transfermarkt составляет 30 млн евро.

"Ми не боїмося Росію, бо маємо ліву ногу Маліновського": гол українця порвав Італію, Руслана порівняли з ядерною зброєю