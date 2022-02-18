Хавбек Аталанти Руслан Маліновський опинився нарівні з чемпіоном світу та зіркою МЮ – Полем Погба.

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"Мрію знову побачити Погба на Ювентус Стедіум, але є ще один гравець, від якого я шаленію. Буквально днями я говорив про Маліновського з другом. Мені він дуже подобається і не лише через недавній гол Ювентусу. Мені імпонує його рух на полі", – наводить слова Амаурі Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, контракт Маліновського з Аталантою розрахований до червня 2023 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 30 млн євро.

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