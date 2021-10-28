"Я абсолютно шокирован! Нас не было в матче. Думаю, в первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства и не проявили должного мужества. Какое-то коллективное помутнение. Это невозможно объяснить словами, если честно. Мы знали, как тяжело играть против Гладбаха, обсуждали это до матча.

Конечно, было бы хорошо, если бы Нагельсманн мог быть на матче, но проблема не в тренере. Все, что могло, пошло не так. Было много нефутбольных разговоров вокруг Эрнандеса и Киммиха, но я не думаю, что это отразилось на поле. Мы хорошо справляемся со всеми ситуациями, вакцинация или что-то другое не влияет на игру команды", – сказал после игры Хасан Салихамиджич в эфире ARD.

Бавария вылетела из Кубка Германии на стадии 1/16 финала после позорного поражения от Гладбаха со счетом 0:5. Это самое большое фиаско мюнхенцев в истории турнира.

Бавария позорно вылетела из Кубка Германии, пропустив 5 – дикий провал лучшей команды мира и мастер-класс Гладбаха