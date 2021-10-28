Бавария потерпела фиаско от Боруссии Менхенгладбах в 1/16 финала Кубка Германии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Боруссия М – Бавария – 5:0

Голы: Коне, 2, Бенсебайни, 15, 21 (пен), Эмболо, 51, 58

"Жеребцы" шокировали команду Юлиана Нагельсманна, забив трижды в первой 45-минутке. Вишенкой на торте стало издевательское исполнение пенальти от Бенсебайни, который так эффектно оформил дубль.

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