Боруссия М – Бавария – 5:0 – видео голов и обзор самого крупного поражения мюнхенцев в Кубке Германии
Бавария потерпела фиаско от Боруссии Менхенгладбах в 1/16 финала Кубка Германии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Боруссия М – Бавария – 5:0
Голы: Коне, 2, Бенсебайни, 15, 21 (пен), Эмболо, 51, 58
"Жеребцы" шокировали команду Юлиана Нагельсманна, забив трижды в первой 45-минутке. Вишенкой на торте стало издевательское исполнение пенальти от Бенсебайни, который так эффектно оформил дубль.
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Бавария и после перерыва не оправилась и еще пропустила – дважды отличился Эмболо. 0:5! Бавария потерпела наибольшее поражение за время выступлений в Кубке Германии и самый унизительный проигрыш во всех турнирах с 1978 года, когда уступила Фортуне 1:7. Боруссия М заслуженно пошла дальше.