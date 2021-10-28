"Я абсолютно шокований! Нас не було в матчі. Думаю, в першому таймі ми не виграли жодного єдиноборства та не проявили належної мужності. Якесь колективне помутніння. Це неможливо пояснити словами, якщо чесно. Ми знали, як важко грати проти Гладбаха, обговорювали це до матчу.

Звичайно, було б добре, якби Нагельсманн міг бути на матчі, але проблема не в тренері. Все, що могло, пішло не так. Було багато нефутбольних розмов навколо Ернандеса та Кімміха, але я не думаю, що це якось відбилося на полі. Ми добре справляємося з всіма ситуаціями, вакцинація чи щось інше не впливає на гру команди", – сказав після гри Хасан Саліхаміджіч в етері ARD.

Баварія вилетіла з Кубка Німеччини на стадії 1/16 фіналу після ганебної поразки від Гладбаха з рахунком 0:5. Це найбільше фіаско мюнхенців в історії турніру.

Баварія ганебно вилетіла з Кубка Німеччини, пропустивши 5 – дикий провал найкращої команди світу і майстер-клас Гладбаха