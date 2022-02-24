Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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Президент УЕФА Александр Чеферин созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета союза на завтра, 25 февраля. Начало в 11.00 по киевскому времени, сообщает пресс-служба организации.

На заседании планируется "оценить ситуацию и принять все необходимые решения". Ожидается, что завтра Россию официально лишат права проводить финал Лиги чемпионов, а также решат судьбу матча плей-офф квалификации на ЧМ-2022 Россия – Польша, который состоится 24 марта.

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