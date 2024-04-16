Полузащитник Челси Коул Палмер прокомментировал схватку с пенальти в игре с Эвертоном (6:0) в 33 туре АПЛ.

"Я – штатный пенальтист в команде. Все хотят забить, особенно нападающие. Это ничего, мы говорили об этом, мы не замалчивали ситуацию.

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Я считаю, что это просто демонстрирует менталитет игроков, они хотят взять все. Уверен, что это больше не повторится. Или я первый кандидат на исполнение пенальти? Ну, сейчас да", – цитирует игрока Daily mail.

Напомним, что во время исполнения пенальти в матче с Эвертоном, за который выступает Виталий Миколенко, произошла стычка на поле между футболистами Челси. Джексон и Мадуэке считали, что именно они должны выполнить 11-метровый.

Колу Палмер провел за "синих" в текущем сезоне 41 матч во всех турнирах. В его активе 25 голов и 13 результативных передач.

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