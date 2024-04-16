Півзахисник Челсі Коул Палмер прокоментував сутичку з пенальті у грі з Евертоном (6:0) у 33 турі АПЛ.

"Я – штатний пенальтист у команді. Усі хочуть забити, особливо нападники. Це нічого, ми говорили про це, ми не замовчували ситуацію.

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Я вважаю, що це просто демонструє менталітет гравців, вони хочуть взяти все. Впевнений, що це більше не повториться. Чи я перший кандидат на виконання пенальті? Ну, зараз так", – цитує гравця Daily mail.

Нагадаємо, що під час виконання пенальті у матчі з Евертоном, за який виступає Віталій Миколенко, сталася сутичка на полі між футболістами Челсі. Джексон та Мадуеке вважали, що саме вони мають виконати 11-метровий.

Колу Палмер провів за "синіх" у поточному сезоні 41 матч у всіх турнірах. В його активі 25 голів та 13 результативних передач.

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