Фанатская армия продолжает отдавать свои жизни за Украину.

Очередная потеря постигла болельщицкое комьюнити донецкого Шахтера. Защищая Украину от российских оккупантов погиб легендарный ультрас "горняков" и боец 93-й Бригады – Андрей, сообщает фанатская группировка "Кроты" на своей странице в социальной сети Твиттер.

Фанат Карпат погиб на фронте

Среди болельщиков все знали его по позывному "Тухан".

Напомним, для системной финансовой поддержки семей погибших на войне футбольных фанатов украинские ультрас создали благотворительный фонд "Трибуна Героев".

"Людина без недоліків": Сергій Баланчук у спогадах