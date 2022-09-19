Відомий ультрас Шахтаря загинув у війні з Росією
16:51 - Читать на русском
Фанатська армія продовжує віддавати свої життя за Україну.
Чергова втрата спіткала вболівальницьке ком'юніті донецького Шахтаря. Захищаючи Україну від російських окупантів загинув легендарний ультрас "гірників" та боєць 93-ї Бригади – Андрій, повідомляє фанатське угрупування "Кроти" на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
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Серед уболівальників всі знали його за позивним "Тухан".
Нагадаємо, для системної фінансової підтримки сімей загиблих на війні футбольних фанатів українські ультрас створили благодійний фонд "Трибуна Героїв".
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