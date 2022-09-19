У нас чергове горе…



Захищаючи Україну від російських окупантів загинув легендарний ультрас Шахтаря та боєць 93ї Бригади - Андрій якого ми всі знали як «Тухан».



Спи спокійно Брате!

Ми помстимось! pic.twitter.com/WJRFzbnoko