Украинские ультрас создали благотворительный фонд "Трибуна Героев", который будет системно финансово поддерживать семьи погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Таких семей уже 97.

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К поддержке фонда уже присоединилась украинская Премьер-лига и многие известные журналисты, спортсмены, культурные и общественные деятели. Среди них Сергей Жадан, Олег Лужный, Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Александр Зинченко, Денис Беринчик, Олег "Фагот" Михайлюта, Александр "Фоззи" Сидоренко, Александр Денисов, Игорь Цыганык, Виктор Вацко и другие.

Фонд, созданный исключительно футбольными фанатами, будет заниматься сбором информации о погибших, создавать базу, собирать контакты семей, верифицировать данные и отправлять финансовую помощь (поскольку многие ультрас воюют в добровольческих подразделениях и часто не оформлены официально).

"Убежден, что футбольное сообщество присоединится к инициативе создания фонда "Трибуна Героев" с целью поддержки семей фанатов, погибших в боях за независимость Украины. Ребята отдали самое ценное для того, чтобы мы могли жить в своей стране. Фанаты, ранее враждовавшие между собой, объединились ради нашей победы", – сказал Тарас Степаненко.

"Футбольные люди много лет знают преданность самых активных фанатов своим клубам и Украине. Мы хорошо слышали вашу поддержку во время матчей! Со стартом войны о патриотизме и героизме футбольных фанатов узнала вся страна. На стадионах фанатов стало заметно меньше, ведь главная цель – выгнать врага из нашей земли. Хочу поблагодарить всех ультрас, которые стали на защиту Украины и поддержать создание фонда "Трибуна Героев". Вместе мы должны поддержать семьи людей, отдавших жизнь за Украину", – добавил Георгий Бущан.

Вся поддержка семей погибших героев зависит только от донатов. Присоединиться к сбору средств можно по ссылке.

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