Ультрас будут помогать семьям погибших – фанаты создали специальный фонд "Трибуна Героев"
Представители околофутбольной среды запустили очередную инициативу, направленную на поддержку пострадавших от войны.
Украинские ультрас создали благотворительный фонд "Трибуна Героев", который будет системно финансово поддерживать семьи погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Таких семей уже 97.
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К поддержке фонда уже присоединилась украинская Премьер-лига и многие известные журналисты, спортсмены, культурные и общественные деятели. Среди них Сергей Жадан, Олег Лужный, Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Александр Зинченко, Денис Беринчик, Олег "Фагот" Михайлюта, Александр "Фоззи" Сидоренко, Александр Денисов, Игорь Цыганык, Виктор Вацко и другие.
Фонд, созданный исключительно футбольными фанатами, будет заниматься сбором информации о погибших, создавать базу, собирать контакты семей, верифицировать данные и отправлять финансовую помощь (поскольку многие ультрас воюют в добровольческих подразделениях и часто не оформлены официально).
"Убежден, что футбольное сообщество присоединится к инициативе создания фонда "Трибуна Героев" с целью поддержки семей фанатов, погибших в боях за независимость Украины. Ребята отдали самое ценное для того, чтобы мы могли жить в своей стране. Фанаты, ранее враждовавшие между собой, объединились ради нашей победы", – сказал Тарас Степаненко.
"Футбольные люди много лет знают преданность самых активных фанатов своим клубам и Украине. Мы хорошо слышали вашу поддержку во время матчей! Со стартом войны о патриотизме и героизме футбольных фанатов узнала вся страна. На стадионах фанатов стало заметно меньше, ведь главная цель – выгнать врага из нашей земли. Хочу поблагодарить всех ультрас, которые стали на защиту Украины и поддержать создание фонда "Трибуна Героев". Вместе мы должны поддержать семьи людей, отдавших жизнь за Украину", – добавил Георгий Бущан.
Вся поддержка семей погибших героев зависит только от донатов. Присоединиться к сбору средств можно по ссылке.
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