В Луганской области оборвалась жизнь Андрея Балая, который в мирное время был активным фанатом львовского клуба.

Долгое время Андрей Балай считался пропавшим без вести. Сегодня, 14 сентября, стало известно о смерти украинского воина, сообщил официальный сайт "зелено-белых".

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Многолетний фанат Карпат выполнял боевое задание в составе 24-й бригады под Попасной (Луганская область). Он получил тяжелое минометное ранение и был эвакуирован. Здание, куда привезли раненого бойца, российские войска снова обстреляли.

Еще 25 февраля – на второй день после начала полномасштабной войны – Балай пошел добровольцем в военкомат, а через несколько дней оказался в зоне боевых действий. Погибшему Герою Украины было 26 лет.

Напомним, за время полномасштабного вторжения от рук россиян погибли уже целый ряд футбольных людей. Среди них экс-игрок Динамо Сергей Баланчук, воспитанники того же Динамо, Карпат, других клубов Украины, тренер ФК Львов, а также немало ультрас.

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