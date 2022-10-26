Известный ультрас Динамо погиб, защищая Украину – он был одним из основателей фанатского сообщества киевлян
20:24 - Читати українською
Очередная потеря постигла болельщицкую среду "бело-синих".
При выполнении боевой задачи погиб ультрас Динамо Максим "Насим" Токарев, сообщает Telegram-канал WBC.
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Максим служил морским пехотинцем. До войны он активно поддерживал "бело-синих" и был одним из основателей фанатского коллектива "Neighborhood". У него осталась невеста.
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