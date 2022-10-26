Відомий ультрас Динамо загинув, захищаючи Україну – він був одним з засновників фанатської спільноти киян
20:24 - Читать на русском
Чергова втрата спітлкала вболівальницьке середовище "біло-синіх".
При виконані бойового завдання загинув ультрас Динамо Максим "Насім" Токарев, повідомляє Telegram-канал WBC.
Дитячий тренер Миная загинув на війні з Росією
Максим служив морським піхотинцем. До війни він активно підтримував "біло-синіх" і був одним із засновників фанатського колективу "Neighborhood". У нього залишилась наречена.
"Соловйов прифотошопив мені Ейхмана і понеслось": за ним полювала русня – Афган, футбол і Ахметов, що нагадує Наполеона
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter